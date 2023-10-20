Ларри Джонсон считает, что Израиль перетянул на себя внимание США.

Российские Вооруженные силы переходят в наступление в региональном конфликте на фоне накапливающихся проблем киевского режима. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный эксперт полагает, что ближневосточный кризис между Израилем и Палестиной скажется на военных поставках Запада и США для ВСУ.

Помощь Запада, представляющая собой критически важный фактор, будет идти на спад. Пока есть слабенький поток, они попытаются так или иначе держаться. Но это не остановит продвижения русских. Как вы знаете, те перешли в наступление. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Ларри Джонсон уточнил, что еврейское государство сейчас серьезно отвлекает на себя внимание международных союзников и Вашингтона. В частности, Америка перебросила в Иорданию 101-ю воздушно-десантную дивизию, которая была ранее развернута в Румынии. Он добавил, что власти США разместили в регионе Ближнего Востока собственные боевые самолеты F-16 на своих базах, чего не делали в случае с украинским кризисом.

"Не по плану". В США пришли в ужас из-за положения ВСУ.

Фото и видео: YouTube /Judge Napolitano - Judging Freedom