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"Не по плану". В США пришли в ужас из-за положения ВСУ

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Ларри Джонсон дал прогноз по тому, как долго ВСУ смогут сражаться без западной помощи.

Российские военные берут в плен значительное количество солдат Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления  Ларри Джонсон. Иностранный специалист пояснил, что на фоне ближневосточного кризиса между Израилем и Палестиной военная поддержка Вооруженным силам Украины от коллективного Запада стала существенно сокращаться. В дальнейшем этот процесс может серьезно сказаться на ситуации для армии киевского режима.

Они берут в плен значительное количество украинцев, и еще одно подразделение находится в котле, оно, по сути, окружено. Конфликт для Украины идет не по плану. Как только она закончится, то Украина продержится не больше нескольких недель.

Ларри Джонсон, экс-аналитика ЦРУ

"Совсем скоро". В США рассказали Зеленскому об опасности, поджидающей Украину.

Фото и видео: YouTube  /Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: военная помощь, ларри джонсон, цру
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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