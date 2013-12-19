Ларри Джонсон дал прогноз по тому, как долго ВСУ смогут сражаться без западной помощи.

Российские военные берут в плен значительное количество солдат Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист пояснил, что на фоне ближневосточного кризиса между Израилем и Палестиной военная поддержка Вооруженным силам Украины от коллективного Запада стала существенно сокращаться. В дальнейшем этот процесс может серьезно сказаться на ситуации для армии киевского режима.

Они берут в плен значительное количество украинцев, и еще одно подразделение находится в котле, оно, по сути, окружено. Конфликт для Украины идет не по плану. Как только она закончится, то Украина продержится не больше нескольких недель. Ларри Джонсон, экс-аналитика ЦРУ

"Совсем скоро". В США рассказали Зеленскому об опасности, поджидающей Украину.

Фото и видео: YouTube /Judge Napolitano - Judging Freedom