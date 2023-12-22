Александр Виндман призвал законодателей принять дополнительный пакет поддержки ВСУ.

В американской администрации при президенте Джо Байдене могут принять решение о вводе собственных войск на территорию Украины после разгрома армии киевского режима. Соответствующее заявление сделал подполковник армии США в отставке Александр Виндман в эфире местного телеканала MSNBC. Иностранец оценил значимость одобрения Конгрессом страны дополнительного пакета поддержки ВСУ.

Это крайне важно, потому что мы не хотим, чтобы наши войска сражались на Украине. Если Украине не удастся добиться успеха, <…> мы увидим ситуацию, в которой Россия увеличит вероятность ввода американских войск на Украину. Александр Виндман, эксперт

Александр Виндман заметил, что украинские власти могут получить новый пакет помощи от Вашингтона слишком поздно, так как российская армия все еще продолжает продвигаться вперед.

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Фото и видео: MSNBC