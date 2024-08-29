Александр Меркурис прокомментировал ход сражений ВСУ на Донбассе.

Оборона Вооруженных сил Украины под городом Торецком и населенным пунктом Часов Яр начнет скоро рушиться. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что серия поражений армии киевского режима на территории Донбасса приведет к краху для ВСУ практически по всей линии соприкосновения в регионе конфликта.

Украина, возможно, готовится к тому, что оборона Торецка и Часова Яра очень скоро рухнет. Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что российское министерство по обороне уведомило общественность 27 августа о том, что что боевые подразделения российской группировки "Центр" освободили из-под контроля Киева населенный пункт Орловка в Донецкой народной республике. Известно, что совокупные потери противника за минувшие сутки составили до 2 145 человек, а также 12 танков и других боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 единиц специальной военной автомобильной техники.

"Самые передовые". На Западе сделали заявление после ударов ВКС по Украине.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris