Алла Мартынюк призвала не думать о гибели "цвета нации" на поле боя.

Родителям украинских военнообязанных не нужно беспокоиться о том, что их сыновья идут на фронт, где могут погибнуть, поскольку смерть "все равно настигнет всех". Соответствующее заявление сделала в эфире местного YouTube-канала ISLND TV внештатная советница главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного Алла Мартынюк. Чиновница уточнила, что жители страны должны верить в то, что их дети, которые отправились на линию соприкосновения, по-настоящему являются героями и "цветом нации", а не думать о возможной гибели солдат в горячих точках.

Не нужна эта истерия. Все равно мы все умрем. Мы все не вечные. Но даже если так произойдет, уйти из жизни достойно — это намного лучше, чем идти по улице и на тебя кирпич упадет. Алла Мартынюк, советница главкома ВСУ

Напомним, что российский министр по обороне Сергей Шойгу публично сообщил о том, что ВСУ лишились 383 тысячах военнослужащих с начала специальной военной операции. Летнее контрнаступление обошлось армии киевского режима гибелью 159 тысяч с бойцов.

Группировка "Восток" сообщила о пресечении восьми попыток ВСУ провести ротацию сил.

Фото и видео: YouTube / ISLND TV