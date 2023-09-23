Андреас Хайнеманн-Грюдер рассказал о перспективе по переговорам.

Киевский режима в скором времени не сможет получать прежнюю финансовую и военную помощь от американской администрации. Такое мнение в эфире немецкого телеканала Phoenix сделал местный политолог и профессор Боннского Университета Андреас Хайнеманн-Грюдер. Иностранный специалист пояснил, что активная поддержа Вооруженных сил Украины может остановиться на время предывыборной кампании в США. Аналитик считает, что если Вашингтон сократит финансирование Киеву, то остальные страны коллективного Запада последуют такому примеру. В шоу добавили, что в мире все чаще будут слышны призывы стран к мирному урегулированию регионального кризиса.

Время, в течение которого Зеленский может рассчитывать на прежнюю поддержку США, ограничено. <…> Вероятно, поставки оружия в таком же темпе будут продолжаться еще полгода. Андреас Хайнеманн-Грюдер, политолог ФРГ

Депутат ФРГ раскритиковала власти за покупку СПГ у США после подрыва "Северного потока".

Фото и видео: YouTube / phoenix