Александр Солонько сообщил о причинах неудач ВСУ на поле боя.

Москва имеет огромное преимущество в живой силе на Красноармейском (или покровском направлении), находящемся на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в эфире местного YouTube-канала "Радио НВ" сделал военнослужащий армии киевского режима Александр Солонько. Иностранный солдат заметил, что может пожаловаться на тех, кто сейчас призывает Вооруженные силы Украины остановить продвижение противника, не понимая сложившейся обстановки на поле боя. Он пояснил, что если бы это можно было сделать так просто, то в этом направлении ВСУ уже предпринимала какие-то движения.

Огромное преимущество в количестве, здесь даже не с чем сравнить, я не помню такого ни в Бахмуте (украинское название Артемовска), нигде. Впервые вижу такое преимущество в личном составе. тобы понять, как здесь воевать, здесь надо иметь ноги на земле и видеть, где ты находишься. Александр Солонько, военнослужащий ВСУ

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Фото и видео: YouTube / Радио NV