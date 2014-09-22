Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Боевые подразделения "Восточной" группировки российских за последние сутки проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении продолжают выполнять задачи. Во время активной обороны мотострелки при поддержке артиллерии и армейской авиации отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе Новомихайловки. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 19 декабря глава пресс-службы "Востока" Александр Гордеев.

Ударами бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации и скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Урожайного. Александр Гордеев, глава пресс-службы "Востока"

Офицер пояснил, что дополнительно сорваны попытки ротации армии противника на передовых позициях в районах Новодонецкого и Старомайорского. Общие потери ВСУ составили до 90 человек личного состава, три пикапа и 122-мм САУ "Гвоздика".

МО РФ сообщило об уничтожении Су-25 бронетехники ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России