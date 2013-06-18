"Волан де Морт" Рэйф Файнс стал гражданином Сербии

Известный киноактер и режиссер, а также большой славянофил Рэйф Файнс получил гражданство Сербии.

Еще один известный западный актер выбрал в качестве новой родины пространство внутри славянского мира. Сербские СМИ сообщают, что британский артист и режиссер Рэйф Файнс получил местное гражданство. Об этом пишет издание "Вечерние новости" со ссылкой на источники в правительственных кругах. Решение исполнителя роли Волан де Морта и двухкратного обладателя "Оскара" объясняют его любовью ко всему славянскому. Так, Рэйф Файнс сейчас фактически живет в России и Сербии. Именно в этих двух странах звезда мирового масштаба снимает кино, посвященное танцору Рудольфу Нуриеву.