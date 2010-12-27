Актёр Рэйф Файнс прокатился по рекам и каналам Петербурга

Номинант премий "Оскар" и "Золотой глобус" промчался по городу на катере.

Британский актёр Рэйф Файнс приехал в Петербург и прокатился по рекам и каналам города на катере. Об этом на своей ВК-странице рассказал владелец судна Константин Семухин.

Рэйф Файнс - номинант премий "Оскар" и "Золотой глобус". Актёр снимался в таких известных фильмах, как "Список Шиндлера", "Гарри Поттер", "Онегин" и "Гранд Будапешт".

Неизвестно, с какой целью британец прибыл в Петербург. Возможно, что он решил просто отдохнуть в городе.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Рэйф Файнс признался в любви к русской культуре и Петербургу‍.

Фото: Кинопоиск; Константин Семухин / ВКонтакте