Джим Джордан призвал Белый дом подумать о приоритетах.

Большинство американских граждан считает, что вопрос с траншами для украинских властей нужно поставить на паузу и заняться собственными проблемами. Соответствующее мнение в эфире местного телеканала Newsmax высказал руководитель юридического комитета от палаты представителей США, член Республиканской партии Джим Джордан. В программе ведущий шоу хотел узнать у гостя из Конгресса о том, что политик думает в отношении выбора тех приоритетов, по которым вашингтонская администрация хочет направить 60 миллиардов долларов киевскому режиму. Это происходит на фоне того, что на охрану собственной государственной границы власти страны выделяют всего 18 миллиардов долларов. Джим Джордан уточнил, что бюджет морской пехоты США составляет 58 миллиардов.

Я не думаю, что это сработает. И уж точно не с республиканцами в палате представителей. Я хотел бы вернуться к основному вопросу. Какова цель? Наша цель — вытеснить русских с Восточной Украины, из Донбасса? Вытеснить из Крыма, который у них уже сколько, десять лет уже? Джим Джордан, конгрессмен США

Дополнительно законодатель упомянул СМИ о проблеме с учетом денег, которые уже передали армии киевского режима. При этом, в вопросе помощи Израилю "мы знаем", что денежные средства пойдут на противодействие ХАМАС, однако на Украине сложилась совершенно другая история.

Подоляк надеется, что отставка Залужного поможет ВСУ прервать стагнацию на фронте.

Фото и видео: YouTube / Newsmax