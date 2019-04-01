Сергей Грабский указал на задачи России на СВО.

Москва приблизилась к выходу на границы Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующее заявление сделал полковник Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Грабский, выступая в эфире YouTube-канала местного журналиста Евгения Киселева*

Мы говорим о том, что российские войска получают возможность выполнить ту стратегическую задачу, которая им была поставлена <…> Выйти на границы Донецкой и Луганской области. Сергей Грабский, экс-полковник ВСУ

Напомним, что советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал 2 октября журналистам о том, что на администрации города Угледара российские военнослужащие установили национальный триколор. Однако говорить об освобождении населенного пункта из-под контроля пока что рано. Накануне другой советник главы ДНР — Игорь Кимаковский — указал общественности о том, что до освобождения Угледара остались считанные дни, так как армия противника находится в окружении.

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Фото и видео: YouTube / Евгений Киселёв*