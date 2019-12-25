"Выборгтеплоэнерго" работает в режиме повышенной готовности

Центральный офис все ещё недоступен для сторонних посетителей.

Предприятие "Выборгтеплоэнерго" ввела новые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории района. Работа переведена в режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Так, в головном офисе и отделах предприятия усилен контрольно-пропускной режим. В течение рабочего дня проводится регулярная санобработка помещений. Сотрудники обеспечены средствами личной защиты, некоторые переведены на удаленную работу.

Ремонтники и аварийно-восстановительные бригады находятся на круглосуточном дежурстве для непрерывного обеспечения теплоснабжения в районе.

Напомним, что посещение офиса предприятия по улице Сухова, 2 в Выборге временно приостановлено. Обращения принимаются по телефонам 8 (81378) 2-14-83 и 8 (813 78) 5-40-20, а также по электронной почте info@vyborgteploenergo.ru, через официальный сайт и почтовый ящик, установленный у центрального офиса. Заявления на опломбировку и регистрацию квартирных счетчиков горячей воды также принимаются по почте и по телефону 8 (81378) 2-14-83.

При неполадках с теплоснабжением, жители могут обратиться в аварийно-диспетчерскую службу предприятия по телефонам 8 800 550 35 60 (звонок бесплатный) или 8 (81378) 2-09-74.

Ранее мы рассказали, что предприятия Выборгского района следят за соблюдением "антикоронавирусных" мер.

Фото: Пресс-служба АО "Выборгтеплоэнерго"