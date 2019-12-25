Предприятия Выборгского района следят за соблюдением "антикоронавирусных" мер

На второй день проверок комиссия посетила АО "Выборгтеплоэнерго".

В среду, 8 апреля, в Выборгском районе состоялся рейд представителей Роспотребнадзора в котельные предприятия АО "Выборгтеплоэнерго" на предмет проверки соблюдения мер против коронавирусной инфекции. Члены комиссии осталась довольны исполнением сотрудниками новых правил. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Проверка проводилась с участием представителей районной администрации. По словам замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора Елены Дудко, АО "Выборгтеплоэнерго" с ответственностью подошло к введению дополнительных мер безопасности.



Рейдовые мероприятия в Выборгском районе проходят второй день подряд. Мониторинг осуществляется согласно поручению муниципального штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе дезинфекция затронула все населенные пункты.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО