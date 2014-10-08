"Великий Уравнитель 2" показал лик персонажей и поразил сюжетом

Рецензия на новый фильм от Антуана Фукуа с Дензелом Вашинтоном в главной роли

Первый фильм о бывшем агенте ЦРУ Роберте Макколе, которого сыграл Дензел Вашингтон, рассказал о становлении личности героя в лице "Великого Уравнителя". Повествование первой части франшизы кружилось вокруг разборок с русской мафией после того как главный герой перешел ей дорогу, спасая знакомую девушку от неприятностей. Путем массы экшен-сцен и их качественной съемки режиссер Антуан Фукуа завершил рассказ об агенте спецслужб на пенсии.

Новая картина Фукуа была взята в производство кинокомпаниями "Sony Pictures" и "Escape Artists". Сиквел был заявлен еще до выхода первой части,а написанием сценария к нему был поручен Майклу Слоуну ("Коломбо, "Ее звали Никита"), Ричарду Уэнку ("Неудержимые 2" и "Великий уравнитель") и Ричарду Линдхейму (сериал "Уравнитель" и "Великий уравнитель").

Во второй части фильма о "неудержимом" афро-американце Роберте создатели картины отошли от постановки в духе "Перевозчиков" и "Механиков" Джейсона Стэйтема - когда за актером привязался несмываемый образ несокрушимого убийцы и он использовался под разными сценариями одного шаблона. В сей раз зритель получит меньше экшена и больше душевного сопереживания персонажам.

В частности в сюжет будут вовлечены бывшие друзья из отряда главного героя, а раскрытие анотогониста для зрителей станет довольно впечатляющим и неожиданным развитием событий. Также в сюжете прозвучит ряд мыслей, осознание которых будет полезно для многих. Идея одной из них - осуществление добра во имя самого добра, несмотря на все "НО".

Учитывая довольно рискованное русло сюжета сиквела, не стоит сравнивать его с оригиналом. Это координально разные картины относительно своего наполнения. С начала фильма зрителю дадут лишь "прикормку" в духе первой части, однако после повествование будет напоминать больше криминальный триллер с перерывами на яблочный сок, нежели насыщенный экшен, переполненный драками и стрельбой.

Однако, без этого фильм тоже не обойдется. Те экшен-сцены, что предоставят для просмотра зрителю, поразят своей продуманностью до мелких деталей и качеством съемки.

Также в картине много времени уделено взаимоотношениям протогониста с другими персонажами фильма. Здесь есть как спокойные сцены с уютной беседой Роберта со своими друзьями по бывшей работе, так и нравоучения в конфликте "Отцов и детей" с юным художником-соседом главного героя.

Таким образом боевик "Великий уравнитель 2" получил душу, которой зачастую лишаются другие кинокартины подобного жанра. Тем не менее, финал картины превозносит умопомрачительное сражение, в котором задействованы впечатляюще нестандартные пути развития, нежели обычно строятся в подобных фильмах, а также используются спецэффекты крайне высокого качества.

Кузнецов Александр

Фото,видео: wdsspr.ru