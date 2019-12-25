"Велес" собирает средства на выкуп двух медведей из закрывшегося цирка-шапито

Центр помощи диким животным "Велес" собирает средства на выкуп двух медведей из цирка шапито. Из-за ограничительных мер цирк не работает, и у артистов нет возможности прокормить своих подопечных.
Для этого "Велесу" требуется 140 тыс. рублей: 120 тыс. для выкупа двух годовалых медвежат и около 20 тыс. на оплату дороги.
У медвежат ещё вся жизнь впереди! И их жизнь сейчас зависит от вас!
говорится в сообщении.
Узнать более подробную информацию можно здесь.
Ранее "Велес" выкупил у владельца из Сочи львицу Киару.
Фото: @veles_center_spb / Instagram
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