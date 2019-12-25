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"Велес" собирает средства на выкуп двух медведей из закрывшегося цирка-шапито
Сегодня, 11:02
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nadezhda_sib

"Велес" собирает средства на выкуп двух медведей из закрывшегося цирка-шапито

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Медвежатам меньше 2 лет.

Центр помощи диким животным "Велес" собирает средства на выкуп двух медведей из цирка шапито. Из-за ограничительных мер цирк не работает, и у артистов нет возможности прокормить своих подопечных.

Для этого "Велесу" требуется 140 тыс. рублей: 120 тыс. для выкупа двух годовалых медвежат и около 20 тыс. на оплату дороги.

У медвежат ещё вся жизнь впереди! И их жизнь сейчас зависит от вас!

говорится в сообщении.

Узнать более подробную информацию можно здесь.

Ранее "Велес" выкупил у владельца из Сочи львицу Киару. 

Фото: @veles_center_spb / Instagram 

 

Теги: велес, медведи, цирк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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