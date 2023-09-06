Самуэль Чарап заметил, что конфликт может завершиться только переговорами между Киевом и Москвой.

Американские истребители F-16, чью поставку Вооруженным силам Украины недавно одобрили Нидерланды и Дания, не помогут лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому получить преимущество на поле боя и переломить ход регионального конфликта. Соответствующее мнение в эфире местного телеканала CNN сделал эксперт аналитического центра RAND Corporation Самуэль Чарап.

Они значительно улучшат украинскую авиацию, однако <…> они фундаментально не изменят ситуацию на фронте, эти истребители не представляют серьезную угрозу для России, с которой она бы не смогла справиться. Я не вижу никакой альтернативы переговорам. Самуэль Чарап, сотрудник RAND Corporation

Число погибших в результате взрыва на юге Доминиканы возросло до 25.

Фото и видео: CNN