Валентин Стрыкало - "Летний концерт"

В Петербургском клубе Aurora Hall 22 июля состоится «Летний концерт» группы Валентин Стрыкало.

Юрий Каплан, ранее известный всем в интернете как наивный провинциалец из села Бурильцево, записывающий саркастические и ироничные видео-обращения звездам нашей эстрад, снова посетит Санкт-Петербург, но на этот раз со своим "Летним концертом".

Группа «Валентин Стрыкало» стремительно выросла от одноимённого YouTube-персонажа, который прославился своими ироничными песенками, до полноценной рок-группы. Из хлёстких авторских песен-насмешек, накопленных Капланом за время сольного интернет-творчества, вырос вполне взрослый проект, представивший аудитории его прежние акустические «дворовые» баллады из интернета в полноценной рок-аранжировке, заправленные мощью и драйвом настоящего живого бэнда.

Свою музыкальную состоятельность группа благополучно продемонстрировала в прошлом году, откатав полноценное российское турне, и сегодня продолжает жить и развиваться, завоёвывая аудиторию по старинке — новыми песнями, отличными концертами. Один из которых пройдёт в июне на сцене клуба Aurora Concert Hall.