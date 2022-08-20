"Вагнеровцы" уничтожили опорный пункт украинских военных под Бахмутом

Журналисты провели время с бойцами ЧВК в ДНР.

"Вагнеровцы" уничтожили опорный пункт украинских военных на окраине города Бахмут (Артемовск). Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". Корреспонденты информационного агентства несколько дней провели на позициях вместе с ЧВК, находящихся на территории Донецкой народной республики. В СМИ пояснили, что окрестности населенного пункта завалены разбитой боевой техникой противника. Также на земле видны останки местных националистов, чьи тела сослуживцы бросили на поле боя.

Семьям, родным, близким, сослуживцам не сообщается о потерях. Как правило, таких вот людей записывают без вести пропавшими, для того чтобы не платить компенсации за погибших. один из представителей ЧВК "Вагнер"

Стоит уточнить, что город обороняют элитные соединения украинской армии, однако после последних боев эти подразделения находятся на грани истощения. Бойцы российского ЧВК рассказали о том, что в ближнем бою украинцы не могут им противостоять, поэтому многие сдаются в плен. При сопротивлении противника ликвидируют. На размещенном в соцсетях видео показано, как БМП начинает обстрел лесопосадки, в которой оборудованы позиции ВСУ. После этого в поле выползает танк, который открывает огонь по боевым точкам противника.

ФСБ показала троих жителей Подмосковья, которые внесли пожертвования фонду ВСУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

