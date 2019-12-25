В Выборге обсудили проект «По следам истории»

В основу проекта легла идея создания школьниками из городов-побратимов фильма краеведческой направленности.

В рамках сотрудничества Выборга и Грайфсвальда прошло обсуждение молодежного проекта "По следам истории. Среди участников – обучающиеся, педагоги-наставники и руководители образовательных учреждений, глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, и.о. генерального консула Генерального консульства Федеративной Республики Германии в Санкт-Петербурге госпожа Уте Катч-Эгли, обер-бургомистр города Грайфсвальда г-н Стефан Фассбиндер и другие.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, в ходе виртуальной встречи состоялась презентация и обсуждение молодежного проекта "По следам истории", в основу которого легла идея создания школьниками из городов-побратимов фильма краеведческой направленности.

Для реализации задуманного воспитанники "Дворца творчества" (Выборг) исследовали немецкое прошлое родного города, учащиеся гимназии Гумбольдта (Грайфсвальд), в свою очередь, изучили исторические и культурные связи с Россией. Результаты трудов и личные впечатления подростков были отражены в представленных видеоработах.

Немецкие коллеги со своей стороны отметили высокий уровень фильма, созданного выборгскими школьниками, а также выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и плодотворной работу в совместных проектах.

Кроме того, на встрече обсудили мероприятия, которые в условиях пандемии не удалось провести в этом году. В частности, на 2021 год запланировано участие немецких коллег в международном турнире по футболу среди детских команд 2007-2008 года рождения "Vyborg Cup", молодежном форуме Выборгского района "ИДЕЯ" .

Ранее мы сообщили о том, что В Выборге наградили одаренных детей.

Фото: администрация МО "Выборсгкий район"