В Выборге наградили одаренных детей

4 представителя Выборгского района получили заслуженные награды.

14 декабря в районной администрации состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов для одаренных детей и талантливой молодежи, лауреатов губернаторских премий по итогам 2020 года.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, в Ленинградской области награды получили 53 учащихся и выпускника образовательных учреждений, среди которых 4 представителя Выборгского района.

Поприветствовали ребят в онлайн-формате глава региона Александр Дрозденко и председатель областного комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

Важно, что мы не на словах, а на деле поощряем тех, кто является лидерами, кто проявляет свои лучшие качества: показывает достижения в учебе, высокие результаты в конкурсном движении, активное участие в общественно-политической жизни региона и постоянно совершенствует себя как личность. Успех ребят – это большой труд. Поэтому, мы не только отмечаем их, как лучших, но и поощряем премией. - отметил Александр Дрозденко

Выборгские ребята получили награды из рук главы района Дмитрия Никулина и главы администрации Ильдара Гилязова.

Победителем конкурса "Юный журналист" стала выпускница гимназии №11, студентка 1 курса Санкт-Петербургского киновидеотехнического колледжа Елизавета Евсеева. Также она является губернаторским стипендиатом.

Победу в конкурсе "Доброволец Ленинградской области" в номинации "Добровольчество в сфере культуры: содействие в организации и проведении массовых мероприятий" одержала воспитанница подростково-молодежного клуба волонтеров "Вольный" (МАУ "Дом молодежи" г. Выборга) Марина Конышкова.

Лауреатом I степени конкурса учащихся исполнительских отделений школ искусств по специальности "Народные инструменты" стала обучающаяся 8 класса Школы искусств г. Выборга по специальности "Домра" Виктория Лебеднова.

Стипендией губернатора Ленинградской области удостоен выпускник Каменногорского центра образования, студент 1 курса БГТУ "ВОЕНМЕХ" Илья Петров.

Ранее мы сообщили о том, что Владимир Мединский посетил закрытие кинофестиваля "Окно в Европу".

Фото: администрация МО "Выборгский район"