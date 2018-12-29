Генерал Томпсон оценил гиперзвуковое оружие России

Российское военно-политическое руководство поставило на гиперзвуковое оружие - на ударные ракетные технологии, способные развивать скорость в 5-10 МАХ. Это делает невозможной борьбу с ними с помощью современных систем ПРО.

В России есть фундаментальная научно-технологическая база времен СССР, где такие решения были выведены лабораторным путем и готовились к практической реализации в военных проектах. Об этом подробный материал опубликовало ФБА "Экономика Сегодня".

События 1990-х годов замедлили все, однако к власти Владимира Путина начался процесс восстановления отечественного военного потенциала. Ключевыми моментами послужили события на Украине и в Грузии, показавшие, что России необходим военный паритет с Западом.

Базисом для прорыва нашей страны послужила новая военная программа. Она начала реализовываться в России в конце 2010-х и позволила предприятиям ОПК провести все опытные исследования.

Правильность российской линии России признали в США. Это видно по заявлению бывшего начальника штаба Командования воздушно-космической обороны Говарда Томпсона. Он отметил значительные успехи Пекина и Москвы.

Российские успехи в деле гиперзвукового оружия делают современные средства противоракетной обороны неэффективными, предоставляют Москве беспрецедентные геополитические возможности и дают эффект четвертого изменения.

Генерал Томпсон подтверждает тезисы Министерства обороны России, высказанные главой данного ведомства Сергеем Шойгу, что у России есть средства, нивелирующие возможности глобальной ПРО США.

Россия заявила о наличии подобных средств в послании к Федеральному собранию РФ. Не секрет, какое большое внимание президент уделяет проблемам стратегической безопасности России. Этот вопрос уточнил и Шойгу, отметив, что современное гиперзвуковое оружие сделает ПРО дырявой, и не даст Пентагону получить бесспорное военное преимущество над Москвой.

В России сейчас созданы такие системы вооружения, которые на несколько десятилетий опережают возможности, которые имеются в распоряжении других государств мира, и именно это обеспечит Москве общую стратегическую безопасность. Гиперзвуковое оружие России значительно нивелирует те усилия, которые сейчас предпринимают США по созданию зонтика ПРО в таких территориально близким к нам государствам, как Румыния, Польша и Южная Корея. Сергей Шойгу, министр обороны.

Заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с "Экономика сегодня" сообщил, что в США понимают, каких успехов сегодня добилась Россия.

Здесь нужно отметить, что генерал Томпсон является специалистом высокого класса, который в силу своих служебных обязанностей занимался именно теми военными системами, о которых и идет разговор в его последнем заявлении. Тем более, после своей отставки он является тем экспертом, который может открыто высказывать свою точку зрения на эти процессы", - констатирует Кошкин. Эти слова Томпсона показывают, что в американском военном истеблишменте признают, что Вашингтон сегодня переживает провал в сфере гиперзвукового оружия, причем уступает на этом направлении не только Москве, но и Пекину. Также нужно обратить внимание на то, что он четко указывает, кто в данном положении виноват, а именно политическое руководство США. Если брать его слова про "четвертое измерение", то он сопрягает здесь гиперзуковые скорости со временем нанесения ответного "удара возмездия", что, начиная с семидесятых годов, является базовым понятием в современной военной доктрине. Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г В. Плеханова.

По словам эксперта, времени на ответ практически не остается, что дает России стратегическое преимущество, являющееся фактором в военном балансе Москвы и Вашингтона.

Если баллистическая ракета летит до цели 25 минут, то гиперзвуковое оружие сократит в 4-5 раз это время, что заставит изменить общий подход, как к принципам стратегической обороны, так и к ставкам на современные системы ПРО. Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г В. Плеханова.

Получается, система ПРО не защитит США от новых возможностей России, хотя это не заставит Вашингтон пойти на отказ от решений, и компоненты, которые строят в Румынии, Польше и Южной Корее имеют двойное назначение. Достаточно взять тот же ракетный барабан MK 41. Его главная ценность - выпуск ударных крылатых ракет "Томагавк".

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