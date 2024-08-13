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В Красноярске по результатам рейда нашли двух мигрантов-нарушителей

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Решением суда оба будут депортированы.

В Красноярске по результатам рейда нашли двух мигрантов-нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по региону.

Профилактическое мероприятие провели в одном из производственных цехов в Ленинском районе. Всего были проверены семь иностранцев. Выяснилось, что двое из них пребывали на территории России без правоустанавливающих документов. В их отношении составлены четыре административных протокола. Решением суда оба будут депортированы.

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области ликвидировали крупную нарколабораторию.

Видео: ГУВД по Красноярскому краю

Теги: депортация, красноярск, нарушение миграционного законодательства, рейд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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