Решением суда оба будут депортированы.

В Красноярске по результатам рейда нашли двух мигрантов-нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по региону.

Профилактическое мероприятие провели в одном из производственных цехов в Ленинском районе. Всего были проверены семь иностранцев. Выяснилось, что двое из них пребывали на территории России без правоустанавливающих документов. В их отношении составлены четыре административных протокола. Решением суда оба будут депортированы.

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области ликвидировали крупную нарколабораторию.

Видео: ГУВД по Красноярскому краю