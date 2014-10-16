В Индонезии дикие какаду изготавливают орудия для еды

Они ели манго с помощью щепок.

Ученые из Венского ветеринарного университета обратили внимание, что в Индонезии дикие какаду Гоффина изготавливают орудия для еды. Результаты исследования были опубликованы в журнале Current Biology.

Ученые отмечают, что дикие какаду с помощью щепок ели манго. Отмечается, что это единственные в своем виде птицы, которые используют "приборы" для того, чтобы поесть. Так, они втыкали щепку во впадинку, чтобы добыть мякоть.

При этом другие птицы клевали фрукт снаружи, не изготавливали для этого элементарные приборы.

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