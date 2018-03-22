"ВКонтакте" выберет лучших музыкантов для VK Fest 2018

Участники конкурса будут участвовать в голосовании за право выступить на одной сцене с известными артистами страны.

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила конкурс для молодых музыкантов. Победители смогут выступить на одной сцене со известными артистами на фестивале VK Fest 2018.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 1 мая заполнить заявку в сообществе фестиваля во "ВКонтакте", прикрепить ссылку на свое творчество. В середине мая организаторы выберут 15 исполнителей и запустят голосование, чтобы определить, кто достоин выступить на VK Fest.

"ВКонтакте" поддерживает начинающих артистов и развивает экосистему для пользователей, создающих творческий контент. Мы гордимся тем, что множество современных музыкантов — таких как Макс Корж и Скриптонит — когда-то начинали с публикации своих песен в социальной сети, а сейчас собирают стадионы. Рассказал директор по работе с партнерами "ВКонтакте" Константин Сидорков

VK Fest - музыкальный фестиваль, который пройдет 28 и 29 июля в Петербурге. За два дня на нам выступит несколько десятков популярных артистов.

Видео и фото: VK Fest