Скотт Риттер считает, что Запад уже понял, что ВСУ проиграют в конфликте.

Страны коллективного Запада начали отворачиваться от Украины. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист пояснил, что сейчас Евросоюз посылает киевскому режиму устаревшие образцы вооружения лишь для того, чтобы создать для мира видимость поддержки. Однако в реальности эти модели не способны принести пользу в сражениях. При этом в ЕС начинают осознавать, что продолжение боевых действий приведет к катастрофическим последствиям.

Зеленский больше никому не интересен. Польша отворачивается. Она называет Украину утопающим. <…> Европа начинает осознавать реальность, что Киев проиграл в конфликте, он не сможет победить. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер добавил, что международные союзники ВСУ понимают, что страна превратилось в несостоявшееся государство, армия которого неспособна перехватить инициативу на фронте.

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Фотот и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

