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"Уже проиграл". В США намекнули Зеленскому на реальное отношение союзников

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Скотт Риттер считает, что Запад уже понял, что ВСУ проиграют в конфликте.

Страны коллективного Запада начали отворачиваться от Украины. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер.  Иностранный специалист пояснил, что сейчас Евросоюз посылает киевскому режиму устаревшие образцы вооружения лишь для того, чтобы создать для мира видимость поддержки. Однако в реальности эти модели не способны принести пользу в сражениях.  При этом в ЕС начинают осознавать, что продолжение боевых действий приведет к катастрофическим последствиям.

Зеленский больше никому не интересен. Польша отворачивается. Она называет Украину утопающим. <…> Европа начинает осознавать реальность, что Киев проиграл в конфликте, он не сможет победить.

Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер добавил, что международные союзники ВСУ понимают, что  страна превратилось в несостоявшееся государство, армия которого неспособна перехватить инициативу на фронте.

"Это крах": Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта.

Фотот и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
 

Теги: владимир зеленский, всу, скотт риттер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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