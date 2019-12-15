"Это крах": Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта

Скотт Риттер оценил тактику ВСУ на поле боя.

Вооруженные силы Украины во что бы то ни стало стараются дотянуть до наступления сезона дождей и грязи в надежде заморозить на время региональный конфликт и отсрочить этим свой крах. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту из США Джеффу Норману в его программе Ask the Inspector. Иностранный специалист заметил, что подобная тактика несет в себе значимые риски для армии киевского режима, так как в процессе исполнения солдаты могут потерять еще большее количество личного состава.

Украина несет невосполнимые потери. Рано или поздно ее ждет крах. Думаю, сейчас украинцы всеми силами пытаются держать свое контрнаступление на плаву до начала сезона грязи, когда можно будет заморозить боевые действия. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Аналитик считает, что армия России не пойдет на заморозку боевых действий в сезон дождей и грязи, так как страна умеет отлично сражаться даже в таких условиях. Скотт Риттер полагает, что резервы ВСУ истощатся к концу октября.

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Фото и видео: YouTube / Scott Ritter по-русски | Скотт Риттер