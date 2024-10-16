Дэниел Дэвис рассказал о ситуации в Селидово.

Вооруженные силы Украины в населенном пункте Селидово оказались в такой ситуации, в которой им придется либо сдаться в плен российским войскам, либо погибнуть на поле боя. Соответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Иностранный специалист указал зрителям шоу, что ВС РФ продолжают активно продвигаться вперед на Донбассе. При этом армия практически перекрыла дорогу противнику в Селидово.

Им придется либо сдаться, либо войска умрут на месте, потому что у них не будет бригад, боеприпасов и снабжения. Дэниэл Дэвис, эксперт

Напомним, что днем 15 октября, губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал в эфире телеканала "Россия 24" о том, что есть все предпосылки для захвата этого города российскими военнослужащими. На прошлой неделе советник глава ДНР уведомил, что бойцы уже берут населенный пункт в клещи.

"Прорыв на запад". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive