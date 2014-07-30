"Прорыв на запад". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине

Дэниел Дэвис предрек ВСУ большие проблемы на фронте.

Украинское государство продолжает лишаться своих территорий, неся при этом огромные потери среди личного состава в армии. Соответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Иностранный специалист полагает, что для киевского режима обстановка складывается неудачно на всех направлениях: как тактическом, так политическом и дипломатическом. Аналитик добавил, что последуют еще более серьезные потери в том случае, если ВСУ продолжат.

Мы постоянно видим, что все больше украинских военных погибает, они теряют территории, а их города разрушены. Россия продолжает совершать методичный прорыв на запад в сторону Покровска. Территории рядом с городом все больше попадают в зону действия российских войск и их артиллерии. Дэниэл Дэвис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive