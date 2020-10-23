"Ухожу на дно": блогер AcademeG о планах на будущий год

Самый популярный автоблогер рассказал Piter.TV о планах на будущее и возможности прокачать пожарный автомобиль.

Блогер Константин Заруцкий, он же AcademeG оценил пожарную технику на гонке "Трасса 01". Он рассказал съемочной группе Piter.TV о планах на будущее и возможности когда-нибудь преобразовать пожарный автомобиль.

У нас все проекты строятся на том, чтобы сохранить функционал. Если у нас сзади есть кузов, я действительно могу загрузить в него 3 тонны. Это действительно самосвал, который может все это выгрузить. Вопрос, как сделать сверхбыструю машину, которая смогла бы тушить пожары, это хороший вопрос. Константин Заруцкий (AcademeG), автоблогер

По словам блогера, в его планах на будущий год – попробовать уйти под воду.

Планы на следующий год – поехать под водой. Очень интересно ездить под водой, там меньше пробок, я слышал. Надо ехать туда, ухожу на дно в общем. Можно и Невы, но там большое течение, поэтому начнем с карьеров, где все в более тепличных условиях. Константин Заруцкий (AcademeG), автоблогер

Ранее мы рассказывали, как в Петербурге прошли гоночные соревнования "Трасса 01". За первое место боролись 60 команд на пожарных автомобилях, в финале оказались только 9 из них.

Фото и видео: Piter.TV