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"Угроза номер один": разведчик раскрыл судьбу Зеленского

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Скотт Риттер считает, что глава Украины больше не нужен своим сторонникам.

Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому может грозить военный переворот со стороны обманутых и преданных правительством Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту из США Джеффу Норману в его программе Ask the Inspector.  Иностранный специалист пояснил, что военнослужащие в армии киевского режима разочарование из-за невосполнимых потерь личного состава, к которым привела политика властей. Эксперт полагает, что даже если военнослужащие не осуществят переворот, то это могут сделать приближенные украинского лидера. Риттер полагают, что эти люди больше не видят в своем президенте никакой пользы.

Офицеры, генералы и полковники среднего звена могут это сделать. Они могли бы сместить человека, которого они считают угрозой номер один для их нацбезопасности. И это – Владимир Зеленский. Такова судьба коррумпированного правительства Украины

Скотт Риттер, экс-разведчик США

"Ему бросили вызов". Разведчик раскрыл, что ждет Зеленского на Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty

Теги: владимир зеленский, всу, госпереворот, скотт риттер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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