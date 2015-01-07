Скотт Риттер оценил ситуацию, в которой оказался лидер киевского режима.

Политическое будущее Владимира Зеленского в кресле президента Украины туманно из-за череды серьезных поражений армии на фронте и разорения страны. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue works сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист полагает, что в скором времени главу государства могут отстранить от власти. Это решение будет связано с тем, что ВСу лишились порядка 400 тысяч военнослужащих и большого количества оружия натовского образца.

Ему бросили вызов дома. Вопрос сейчас не в том, когда начнется коллапс ВСУ, это произойдет рано или поздно. Главное, когда падет украинское правительство. Я думаю, что будущее для него очень мрачное. Скотт Риттер, экс-разведчик США

"Шансов нет": Зеленскому передали плохие новости с фронта.

Фото и видео: YouTube / Dialogue works