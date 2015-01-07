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"Ему бросили вызов". Разведчик раскрыл, что ждет Зеленского на Украине

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Скотт Риттер оценил ситуацию, в которой оказался лидер киевского режима.

Политическое будущее Владимира Зеленского в кресле президента Украины туманно из-за череды серьезных поражений армии на фронте и разорения страны. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue works сделал бывший американский разведчик морской пехоты  в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист полагает, что в скором времени главу государства могут отстранить от власти. Это решение будет связано с тем, что ВСу лишились порядка 400 тысяч военнослужащих и большого количества оружия натовского образца.

Ему бросили вызов дома. Вопрос сейчас не в том, когда начнется коллапс ВСУ, это произойдет рано или поздно. Главное, когда падет украинское правительство. Я думаю, что будущее для него очень мрачное.

Скотт Риттер, экс-разведчик США

"Шансов нет": Зеленскому передали плохие новости с фронта.

Фото и видео: YouTube / Dialogue works

Теги: владимир зеленский, всу, скотт риттер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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