Скотт Риттер рассказал об успешной обороне России на СВО.

Российское военное руководство не оставляет для Вооруженных сил Украины никаких шансов на победу. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер, выступая в эфире местного YouTube-шоу The Jimmy Dore Show. Иностранный специалист полагает, что в текущий момент армия Москвы находится под руководством лучших офицеров мира.

Генерал-полковник Романчук превосходит любого американского генерала. Остальные русские генералы тоже. Они хорошо подготовлены, у армии великолепное оружие, отличное руководство и мотивация. У украинцев нет шансов победить Россию на поле боя. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Эксперт добавил, что благодаря грамотному руководству российской армии бойцам в зоне проведения специальной военной операции удалось выстроить мощнейшую оборону, которую противник с начала контрнаступления так и не смог преодолеть, потеряв при этих попытках множество солдат. Скотт Риттер добавил, что у ВС РФ есть не только первая, но также и вторая, третья и четвертая линии обороны. Однако представители ВСУ все еще находятся на участке перед первой линией.

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Фото и видео: YouTube / The Jimmy Dore Show