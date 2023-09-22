"Шансов нет": Зеленскому передали плохие новости с фронта

Российское военное руководство не оставляет для Вооруженных сил Украины никаких шансов на победу. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер, выступая в эфире местного YouTube-шоу The Jimmy Dore Show. Иностранный специалист полагает, что в текущий момент армия Москвы находится под руководством лучших офицеров мира.
Генерал-полковник Романчук превосходит любого американского генерала. Остальные русские генералы тоже. Они хорошо подготовлены, у армии великолепное оружие, отличное руководство и мотивация. У украинцев нет шансов победить Россию на поле боя.
Скотт Риттер, экс-разведчик США
Эксперт добавил, что благодаря грамотному руководству российской армии бойцам в зоне проведения специальной военной операции удалось выстроить мощнейшую оборону, которую противник с начала контрнаступления так и не смог преодолеть, потеряв при этих попытках множество солдат. Скотт Риттер добавил, что у ВС РФ есть не только первая, но также и вторая, третья и четвертая линии обороны. Однако представители ВСУ все еще находятся на участке перед первой линией.
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Фото и видео: YouTube / The Jimmy Dore Show
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