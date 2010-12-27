"Тосненский комбикормовый завод" выходит на электронную площадку Alibaba.com

До конца года на платформу Alibaba.com планируют выйти еще четыре региональных экспортера, в числе которых ООО "Сясьстройский хлебозавод" и ООО "Эликсир".

Тосненский комбикормовый завод" при поддержке Центра развития промышленности Ленинградской области выходит на электронную площадку Alibaba.com.

Производитель кормов для животных — первое в регионе предприятие, размещаемое на крупнейшем мировом маркетплейсе в рамках мероприятий регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта" и национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

До конца года на платформу Alibaba.com планируют выйти еще четыре региональных экспортера, в числе которых ООО "Сясьстройский хлебозавод" и ООО "Эликсир". Предприятиям предлагается несколько вариантов позиционирования на электронной площадке.



ЗАО "Тосненский комбикормовый завод" остановил выбор на пакете "Стандартный", который предусматривает регистрацию товаропроизводителя на электронной площадке, подготовку мини-сайта с размещением информации о 10 товарах, заполнение профиля, профессиональную настройку аккаунта, а также обучение представителя предприятия работе с сервисом.

Эта работа ведется в рамках соглашения между Центром развития промышленности Ленинградской области и официальным сервисным партнером международной торговой онлайн-площадки — ООО "ПА Логистикс", подписанного в феврале этого года на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Источник: пресс-служба ЛО