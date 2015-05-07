"Театр песни" подал на Петербург в суд

Сумма требований составила 47,9 млн рублей.

Компания "Театр песни" подала в арбитражный суд иск против комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга. Сумма требований составила 47,9 млн рублей, сообщил "Деловой Петербург".

Иск зарегистрировали 28 июня, а первой заседание назначили на 10 сентября 2019 года.

Ранее компания предлагала КИО построить в районе реки Смоленки "Театр песни Аллы Пугачевой" и подавала иск на земельный участок. В феврале суд не стал рассматривать эту жалобу.

Планы по строительству существуют с 2011 года. Компания рассчитывала создать концертный зал-трансформер с вместимостью до 12 тысяч зрителей. Помимо этого, большая территория должна была отойти под создание жилых комплексов и ресторанов.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что стало известно, кто построит первый в Петербурге экопарк за 1,2 млрд рублей.

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