“Театр Дождей” 4,5 часа разбивал сердца под песни “Queen”

На крохотной театральной сцене на Фонтанке прошла премьера новой постановки по пьесе Бернарда Шоу.

Этот спектакль уже ставился в "Театре Дождей" в 2001 году, и только сейчас, спустя десятилетие по просьбам зрителей, режиссер Наталья Никитина вернула его в репертуар.

Постановка с самого начала кажется вневременной, а благодаря естественной и честной актерской игре время в зрительском зале и вовсе стирается.

Из-за камерности помещения зритель полноценно может ощутить себя молчаливым обитателем странного дома, наблюдающим за жизнью непростого семейства будто бы из соседней комнаты.

Кажется, что спектакль далек и от современного театра и от классического. На протяжении четырех с лишним часов пришедшие следят за домом-кораблем, который по своему характеру является либо спасительным "Ковчегом", либо тонущим "Титаником".

Постановку наполняют то ли только отрицательные персонажи, то ли обычные люди со своими принципами и прегрешениями. Несмотря на скверные и негативные характеры героев, по ходу действия зрители начинали сочувствовать каждому лжецу, выдумщику и проходимцу, ведь их сердца были разбиты, а это знакомо каждому человеку.

Об атмосфере постановки - в нашем видеосюжете.

Видео и фото: Piter.TV

Дарья Молчанова, Глеб Лялин