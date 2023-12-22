Кристоф Ваннер оценил успехи России на СВО.

Российские Вооруженные силы смогли добиться успеха на Донецком направлении в рамках своей специальной военной операции. Такое мнение огласил немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для местного телеканала Welt. Иностранный аналитик добавил, что сейчас армия Москвы одерживает верх над киевским режимом на территории Херсонской области. Он заметил, что бойцы постепенно выбивают противника из Вооруженных сил Украины с левого берега Днепра. Особые успехи фиксируются вблизи населенного пункта Крынки.

Россия добилась тактического успеха на Донецком направлении. <…> Так, русские взяли село Веселое. Кристоф Ваннер, эксперт ФРГ

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Фото и видео: YouTube / WELT