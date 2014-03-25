"Сюзанна Андлер": история одной измены с Шарлоттой Генсбур в главной роли

Французcкое кино в глазах массового зрителя часто отличается романтичным настроением. Картина "Сюзанна Андлер" от режиссёра Бенуа Жако не оказалась исключением.

Фильм поставлен по одноименной пьесе Маргерит Дюрас, писательницы, творившей в XX веке. Один из самых известных текстов в ее фильмографии – сценарий к картине "Хиросима, моя любовь", поставленный режиссёром Аленом Рене в 1959 году. Дюрас была номинирована на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. Во всех ее пьесах есть схожие элементы – интимность диалогов, томное молчание, броская откровенность и человеческая история, выведенная на первый план.

Снять "Сюзанну Андлер" для Бенуа Жако было некой данью уважения Маргарит Дюрас, которой в конце 60-х годов он ассистировал на съемочной площадке и многому от нее научился – постановке мизансцен, сознательности и свободе выражения. В интервью Андрею Плахову Жако признался, что именно после совместной работы с Дюрас он начал идентифицировать себя с кино и всерьез захотел получить режиссёрскую профессию.

Обычно темами фильмов Бенуа Жако становятся межличностные отношения мужчины и женщины, проблемы в семье и внутренняя рефлексия, поэтому неудивительно, что режиссёр решил экранизировать камерную драму с долгими разговорами и четырьмя действующими лицами.

Сюзанна Андлер (Шарлотта Генсбур) – жена миллионера, которая приехала смотреть виллу на побережье Франции. Муж изменяет ей уже несколько лет и не скрывает этого. Она любящая и заботливая мать, порядочная женщина, которая живет по совести. Но тут появляется он, Мишель – молодой журналист из желтой прессы (Нильс Шнайдер). Их роман длится несколько месяцев, хотя должен был быть просто мимолетным увлечением. Сюзанна запуталась и не может понять, что испытывает по отношению к мужчинам. Именно здесь, на Лазурном берегу, ей придется сделать выбор между свободой и устроенной жизнью с богатым мужем и детьми.

Героиня нерешительна. На протяжении всего фильма она думает – снимать ли ей роскошную виллу, а что уж говорить о жизни, которая требует более серьезных поступков. Сюзанна скромна и деликатна, не пила алкоголь и не знала мужчин, кроме своего супруга. Но правда ли это? В ходе долгих разговоров мы понимаем – она врет. Врет всем – подруге в приватном диалоге на берегу моря, Мишелю, когда он пытается быть с ней серьезным, мужу в телефонном разговоре. А главное – себе.

В образе героини не проскальзывает ни одной позитивной эмоции – вечно скучающее выражение лица, апатия, усталость и абсолютное безразличие – ее можно понять. У Сюзанны есть все, кроме любви.

За мимикой и тонкой игрой Шарлотты Генсбур, действительно интересно наблюдать. Поскольку фильм лишен обилия персонажей и локаций, зритель может как следует насладиться актерским великолепием Шарлотты Генсбур. Все полтора часа она очень легко показывает эмоции без наигранности и надрывов: грустные глаза и тихий голос, едва виднеющаяся улыбка в уголках губ. Ей удалось раскрыть образ Сюзанны в полной мере.

Бенуа Жако очень трепетно и бережно отнесся к пьесе. Потрясающая локация на берегу моря и интерьеры виллы, плавная камера, приятные оттенки. В каждом кадре чувствуется спокойствие, нет динамики. Даже когда Сюзанна сообщает о своем намерении покончить с собой, это воспринимается как нечто закономерное. На протяжении всего фильма использовано минимум движения – герои разговаривают, курят, сидят, медленно ходят по комнате. Зритель становится невольным участником чужих, очень личных диалогов.

Как сказал в интервью сам Бенуа Жако: "Любовные отношения молодого мужчины, пытающегося завоевать мир, и опытной разочарованной женщины гораздо старше его – этот сюжет принадлежит к числу вечных". И здесь сложно не согласиться.

Оценивала фильм Мария Данилова, Piter.tv

Фото: кадры из фильма