Джордж Биби видит потерю Западом возможности по продвижению своих интересов на Украине.

Российское преимущество над Вооруженными силами Украины будет только возрастать, а переговорные позиции стран коллективного Запада — слабеть. Такое мнение огласил бывший директор по анализу России в американском Центральном разведывательном управлении Джордж Биби в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный специалист заметил, что сейчас армия Москвы крайне эффективно "перемалывает" военный потенциал противника в регионе конфликта. А обронная деятельность ВСУ рано или поздно приведет к тому, что она просто развалится из-за значительных потерь на фронте. В свою очередь крушение фронта с кажется на том, что международные союзники Киева потеряют любую возможность по обеспечению собственных интересов на Украине.

На мой взгляд, русские явно выигрывают. И их преимущества со временем будут расти, а не уменьшаться. Если мы продолжим идти этим курсом, то <...> Россия будет все больше усиливать свои позиции. Джордж Биби, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive