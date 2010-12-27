На матча с "Зенитом" приедет 8 тысяч фанатов "Спартака"

Игра состоится 2 сентября в Санкт-Петербурге.

На предстоящий матч РФПЛ между "Спартаком" и "Зенитом" в город на Неве приедут 5 тысяч фанатов московского клуба. Об этом РИА Новостям сообщил руководитель фан-клуба "красно-белых" Валентин Коршунов.

По словам мужчины, болельщики помогли столичной команде реализовать почти все выделенную им квоту на билеты. Из 5300 билетов осталось только 300. Все они будут продаваться в кассах Петербурга в день игры.

"Зенит" сыграет дома со "Спартаком" в рамках шестого тура Премьер-лиги 2 сентября. Ожидается, что матч между лидерами турнирной таблицы посетит около восьми тысяч болельщиков "красно-белых". Всего вместимость "Зенит-Арены" составляет 68000 человек.



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Фото:fc-zenit.ru