Фанаты "Спартака" перед игрой с "Зенитом" встретили команду с огоньком и военным лозунгом

Матч команд пройдет 2 сентября.

Фанаты московского "Спартака" по-гладиаторски встретили любимую команду по дороге из аэропорта в отель перед матчем с "Зенитом". Болельщики "красно-белых" рассредоточились по обе стороны дороги, где ехал автобус с футболистами, и зажгли красные файеры.

В добавок к пиротехническому шоу они развернули большой плакат с подписью "Win or Die" ("ПОБЕДА ИЛИ СМЕРТЬ").

Напомним, что матч между между лидерами турнирной таблицы Премьер-Лиги состоится 2 сентября на стадионе "Зенит-Арена". Ожидается, то игру посетит около восьми тысяч фанатов "Спартака".

Фото: vk.com/public15502770