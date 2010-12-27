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Фанаты "Спартака" перед игрой с "Зенитом" встретили команду с огоньком и военным лозунгом
Сегодня, 11:58
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Rybka123
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Фанаты "Спартака" перед игрой с "Зенитом" встретили команду с огоньком и военным лозунгом

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Матч команд пройдет 2 сентября.

Фанаты московского "Спартака" по-гладиаторски встретили любимую команду по дороге из аэропорта в отель перед матчем с "Зенитом". Болельщики "красно-белых" рассредоточились по обе стороны дороги, где ехал автобус с футболистами, и зажгли красные файеры.

В добавок к пиротехническому шоу они развернули большой плакат с подписью "Win or Die" ("ПОБЕДА ИЛИ СМЕРТЬ").

Напомним, что матч между между лидерами турнирной таблицы Премьер-Лиги состоится 2 сентября на стадионе "Зенит-Арена". Ожидается, то игру посетит около восьми тысяч фанатов "Спартака". 

Фото: vk.com/public15502770

Теги: зенит , матч зенит-спартак , спартак
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Футбол в России и Европе

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