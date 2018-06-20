"Спартак" применил санкции к Гулиеву за драку на дороге

В результате ссоры футболист сломал оппоненту нос.

Футбольный клуб "Спартак" отстранил полузащитника Аязу Гулиева от тренировок с основной командой и отправил хавбека в дубль за избиение американца после конфликта на дороге. Помимо этого футболист заплатит штраф в размере 5 миллионов рублей. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Накануне, 22-летний спортсмен повздорил с гражданином США по дороге на тренировку команды. В результате ссоры футболист сломал оппоненту нос. После инцидента, на официальном сайте "красно-белых" появилось заявление Гулиева, в котором он извинился перед пострадавшим, клубом и болельщиками. Американец писать заявление на спортсмена не стал.

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Фото: ФК "Спартак"