  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Смешной фестиваль" в Петербурге открыли полуденным выстрелом из пушки
Сегодня, 19:50
42
smirenny

"Смешной фестиваль" в Петербурге открыли полуденным выстрелом из пушки

0 0

Традиционный выстрел произвел Юрий Куклачев.

В четверг, 1 апреля, полуденный выстрел из пушки со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в этот раз произвел создатель и руководитель Театра кошек Юрий Куклачев. Вместе с ним крепость посетили артисты театра "МимИГРАнты".

Выстрел открыл XVII "Смешной фестиваль". В программе заявлено шествие клоунских и театральных коллективов, флешмоб в трамвае № 6, благотворительная акция и спектакль. Фестиваль пройдет с 1 по 4 апреля.

По словам Куклачева, сегодня выдался "прекрасный, такой веселый, жизнерадостный" день. 

Каждый раз, когда я проезжаю по Ленинграду-Санкт-Петербургу, по Питеру, то всегда радуюсь, что его не испортили, как Москву.

Куклачев в разговоре с "Петербургским дневником"

Ранее мы писали, что комики Щербаков и Лапенко "примерили" шоу друг друга. На 1 апреля случилась развязка.

Фото: vk.com/smeshnoy_fest

Теги: 1 апреля, смешной фестиваль, юрий куклачев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии