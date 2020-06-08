"Смешной фестиваль" в Петербурге открыли полуденным выстрелом из пушки

Традиционный выстрел произвел Юрий Куклачев.

В четверг, 1 апреля, полуденный выстрел из пушки со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в этот раз произвел создатель и руководитель Театра кошек Юрий Куклачев. Вместе с ним крепость посетили артисты театра "МимИГРАнты".

Выстрел открыл XVII "Смешной фестиваль". В программе заявлено шествие клоунских и театральных коллективов, флешмоб в трамвае № 6, благотворительная акция и спектакль. Фестиваль пройдет с 1 по 4 апреля.

По словам Куклачева, сегодня выдался "прекрасный, такой веселый, жизнерадостный" день.

Каждый раз, когда я проезжаю по Ленинграду-Санкт-Петербургу, по Питеру, то всегда радуюсь, что его не испортили, как Москву. Куклачев в разговоре с "Петербургским дневником"

Ранее мы писали, что комики Щербаков и Лапенко "примерили" шоу друг друга. На 1 апреля случилась развязка.

Фото: vk.com/smeshnoy_fest