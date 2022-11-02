"Сложнее, чем ожидалось": в Германии вынесли суровый вердикт ВСУ

Странам коллективного Запада до начала контрнаступления Вооруженных сил Украины следовало объективно оценить ситуацию и не надеяться на стремительный успех армии киевского режима. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала ZDF сделал местный журналист Эльмар Тевезен. Иностранный аналитик подчеркнул, что у украинских властей истекает время на противостояние России, поэтому бойцам ВСУ важно продемонстрировать миру хоть какие-нибудь результаты для того, чтобы и дальше получать от международных союзников помощь и поддержку.
Ситуация сложнее, чем ожидалось. Однако было наивно полагать, что наступление на хорошо укрепленные позиции пройдет успешно и без отвода войск назад.
Эльмар Тевезен, сотрудник СМИ
"Просто невообразимо": в Германии ужаснулись положением ВСУ.
Фото и видео: ZDF
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