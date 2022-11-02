Эльмар Тевезен оценил успехи ВСУ на поле боя.

Странам коллективного Запада до начала контрнаступления Вооруженных сил Украины следовало объективно оценить ситуацию и не надеяться на стремительный успех армии киевского режима. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала ZDF сделал местный журналист Эльмар Тевезен. Иностранный аналитик подчеркнул, что у украинских властей истекает время на противостояние России, поэтому бойцам ВСУ важно продемонстрировать миру хоть какие-нибудь результаты для того, чтобы и дальше получать от международных союзников помощь и поддержку.

Ситуация сложнее, чем ожидалось. Однако было наивно полагать, что наступление на хорошо укрепленные позиции пройдет успешно и без отвода войск назад. Эльмар Тевезен, сотрудник СМИ

"Просто невообразимо": в Германии ужаснулись положением ВСУ.

Фото и видео: ZDF