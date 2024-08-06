Гарри Табах напомнил о сложной ситуации на поле боя для ВСУ.

Американская администрация развязала боевые действия на территории Украины ради достижения политических целей, а затем предали ее. Соответствующее мнение огласил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга Военно-морских сил США в отставке Гарри Табах в интервью для киевскому YouTube-каналу Politeka. Иностранный специалист заметил, что в армии киевского режима сложилась тяжелая обстановка, у них много человеческих потерь, а необходимого вооружения так и нет.

Украину предали, в первую очередь, власти США. Украину продали, Украину предали и используют ее для своих политических целей, которые они поставили, — кризиса с Путиным. Гарри Табах, эксперт США

Эксперт добавил, что хотя международные коалиции по поддержке ВСУ собрались, но ни снарядов, ни авиации, ни бронетехники это не дало. По мнению Табаха, речь идет о чистой воды предательстве коллективного Запада в отношении Украины, которую принесли в жертву ради собственных политических амбиций.

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Фото и видео: YouTube / Politeka Online