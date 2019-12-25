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"Ситимобил" снес забор и наехал на бетонный блок на Возрождения
Сегодня, 8:33
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Alena_Zinovieva

"Ситимобил" снес забор и наехал на бетонный блок на Возрождения

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В результате ДТП сильно пострадала передняя часть иномарки.

В ночь на 20 июля в Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием "Ситимобиля". В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, на улице Возрождения водитель такси не справился с управлением и в объезд шлагбаума протаранил забор и наехал на бетонный блок, раскрошив его. В результате ДТП сильно пострадала передняя часть автомобиля. О состоянии водителя сведений нет.

Ранее мы писали, что иномарка сбила пешехода на проспекте Обуховской обороны.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Серега Шестипалов

Теги: авария, протаранил забор, ситимобил
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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