"Ситимобил" снес забор и наехал на бетонный блок на Возрождения

В результате ДТП сильно пострадала передняя часть иномарки.

В ночь на 20 июля в Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием "Ситимобиля". В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, на улице Возрождения водитель такси не справился с управлением и в объезд шлагбаума протаранил забор и наехал на бетонный блок, раскрошив его. В результате ДТП сильно пострадала передняя часть автомобиля. О состоянии водителя сведений нет.

Ранее мы писали, что иномарка сбила пешехода на проспекте Обуховской обороны.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Серега Шестипалов