"Синие продолжают дурить!": автобус Комтранса заехал на газон

По мнению комментаторов, все дело в "кадровой политике" компаний-перевозчиков, которые посадили за руль новых автобусов старых водителей маршруток.

Водители городских петербургских автобусов продолжают показывать чудеса мастерства управления доверенной им техникой – на этот раз неизвестный за рулем каким-то образом сошел с трассы и по диагонали выехал на газон – видео, запечатлевшие отчаянные попытки вернуться на свой путь, прислал подписчик Telegram-каналу Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Синие автобусы продолжают дурить. На этот раз заехал во двор. И зачем? Никто проехать не может. Автор ролика

По мнению комментаторов, все дело в "кадровой политике" компаний-перевозчиков, которые посадили за руль новых автобусов старых водителей маршруток, привыкших к иным габаритам машины. Но так как действительно квалифицированным водителям нужно платить больше, чем предлагают подрядчики Комтранса, вряд ли что-то изменится в ближайшее время.

Можно убрать водителя из маршрутки, но из водителя маршрутку не всегда. Читатель

На первом и втором этапах перехода на новую модель транспортного обслуживания в Петербурге власти называли аккуратных и профессиональных водителей в городских автобусов важным преимуществом в сравнении с коммерческими "маршрутками", но к третьему этапу оказалось, что и "лазурные автобусы" попадают в ДТП, нарушают правила, из-за чего случаются курьезы.

Например, с конца июля по середину августа целых три автобуса стали добычей "моста глупости" на Южном шоссе у Сортировочной – 26 июля, 5 и 6 августа машины застряли под низкой опорой, по всей видимости, водители пытался проехать в парк по укороченному маршруту. Тот факт, что никто не сделал выводов из первого случая, много говорит о качестве управления транспортом Петербурга на самом верху.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург