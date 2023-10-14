Дуглас Макгрегор оценил сигнал, который могут дать Москве НАТО и США.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский на переговорах с Россией отдаст часть территорий. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Стивена Гарднера сделал экс-полковник США в отставке, бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный аналитик заметил, что если Вашингтон перестанет отправлять военную помощь Вооруженным силам Украины, то аналогичные действия следует ожидать и от НАТО. В этом случае страна не сможет противостоять противникам в регионе. Такая ситуация станет для главы Украины концом, а для России - недвусмысленным сигналом.

Он, скорее всего, отдаст Одессу и Харьков. Русские не изменили своих условий для завершения конфликта. В первую очередь, Украина, точнее то, что от нее останется, должна быть нейтральной. Такие действия станут сигналом... что мы больше не будем поддерживать Киев. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Полковник Макгрегор: ВС России могут за несколько дней освободить Харьков.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner