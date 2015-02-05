"Сапсаны" изменят график в ноябре

На станции Вышний Волочек будут модернизировать инфраструктуру.

В пятницу, 27 августа, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что в период с 15 по 19 ноября график движения "Сапсанов" изменится из-за работ по модернизации ж/д инфраструктуры на станции Вышний Волочёк.

Поезда №756 и №766 отменят (Петербург-Москва и обратный). График движения поездов изменится: №758 Нижний Новгород – Санкт-Петербург с 15 по 19 ноября отправление в 05:05, прибытие в 13:25 (+5 мин.), в пути 8 ч. 20 мин., остановки: Дзержинск, Владимир, Москва, Тверь, Окуловка, Чудово; №760 Москва – Санкт-Петербург с 15 по 19 ноября 2021 г. отправление в 09:20 (-20 мин.), прибытие в 13:10 (-20 мин.), в пути 3 ч. 50 мин., остановки: Вышний Волочек, Бологое, Угловка.

Пассажиров просят быть внимательными при планировании поездок в эти даты.

Ранее мы писали, что между Петербургом и Москвой пустят дополнительные поезда осенью.

Фото: Piter.tv