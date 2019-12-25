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ГК "Самолет" намерена приобрести компанию "СПб Реновация"
Сегодня, 14:23
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ГК "Самолет" намерена приобрести компанию "СПб Реновация"

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Завершить консолидацию планируется к концу этого года.

Группа компаний "Самолет" намерена приобрести компанию "СПб Реновация". Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе "Самолета". 

В портфель проектов компании "СПб Реновация" входят участки комплексного развития территорий, включенные в городскую программу реновации (22 проекта). В настоящее компания реализует шесть проектов с объемом текущего строительства 230 тысяч квадратных метров. 

Во-первых, мы приобретаем портфель проектов объемом более 6 млн квадратных метров в разных частях Санкт-Петербурга. Во-вторых, у компании накоплена уникальная компетенция. 

Антон Елистратов, генеральный директор группы "Самолет"

Завершить консолидацию планируется к концу этого года. Сделка будет реализована в форме покупки на ООО "Самолёт Регионы" и подлежит утверждению Федеральной антимонопольной службой РФ.

Фото: ВКонтакте / Группа "Самолет"

Теги: самолет, спб реновации
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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