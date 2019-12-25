ГК "Самолет" намерена приобрести компанию "СПб Реновация"

Завершить консолидацию планируется к концу этого года.

Группа компаний "Самолет" намерена приобрести компанию "СПб Реновация". Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе "Самолета".

В портфель проектов компании "СПб Реновация" входят участки комплексного развития территорий, включенные в городскую программу реновации (22 проекта). В настоящее компания реализует шесть проектов с объемом текущего строительства 230 тысяч квадратных метров.

Во-первых, мы приобретаем портфель проектов объемом более 6 млн квадратных метров в разных частях Санкт-Петербурга. Во-вторых, у компании накоплена уникальная компетенция. Антон Елистратов, генеральный директор группы "Самолет"

Завершить консолидацию планируется к концу этого года. Сделка будет реализована в форме покупки на ООО "Самолёт Регионы" и подлежит утверждению Федеральной антимонопольной службой РФ.

Фото: ВКонтакте / Группа "Самолет"